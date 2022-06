Latina, accesso in spiaggia per disabili, la ditta non si presenta all’appuntamento per l’installazione

LATINA – La ditta individuata per la fornitura e il montaggio dei moduli di camminamento in plastica, da installare in corrispondenza degli accessi in spiaggia per persone disabili e presso la spiaggia inclusiva, non si è presentata all’appuntamento concordato con gli uffici preposti. E’ accaduto ieri mattina a Latina. Nel pomeriggio la Dirigente del Servizio Trasporti, Mobilità, Piste ciclabili e Marina ha provveduto a inviare formale comunicazione alla ditta diffidandola ad adempiere. Nel caso non vi fosse una pronta risposta da parte della società, l’Ente provvederà contestualmente ad affidare l’incarico ad altra ditta.