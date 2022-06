Latina, sicurezza e assistenza per tutti in spiaggia assicurate da 22 postazioni

Questa mattina l’Amministrazione comunale, insieme al Demanio, ha effettuato un sopralluogo sul litorale cittadino per controllare che venga assicurata l’assistenza a turisti e cittadini. Si è verificato la congruità del numero delle postazioni rispetto ai requisiti richiesti dalla Bandiera Blu: 22 postazioni lungo tutto il tratto che va da Foceverde e Rio Martino, con 15 postazioni nel tratto tra Foceverde e Capoportiere e 7 postazioni nel tratto da Capoportiere a Rio Martino. Le postazioni sono complete della dotazione di sicurezza previste dalla Capitaneria di Porto.

Una delle postazioni per garantire la sicurezza e l’assistenza ai turisti è stata anche assicurata nel tratto che rientra nel progetto sperimentale Spiaggia Inclusiva. Soddisfazione da parte dell’Assessore alla Transizione Ecologica e alla Marina, Adriana Calì: «I miei complimenti vanno al servizio, che è riuscito ad assicurare entro il 15 giugno queste postazioni per garantire sicurezza e assistenza a tutti i bagnanti. Si conferma quindi la bontà delle disposizioni che erano state date qualche tempo fa e che oggi garantiscono una stagione estiva sicura».