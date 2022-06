Latina, temperature record, due giorni di bollino rosso

LATINA – Forte ondata di caldo in Italia e in particolare in provincia di Latina che avrà per ben due giorni temperature superiori ai 40 gradi, tanto che è stata indicata come una delle città da bollino rosso insieme ad altre 12: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. È quanto rilevato dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute.

Domani, mercoledì, la situazione peggiora e le città roventi aumentano a 19. Previsto bollino rosso ad Ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Il bollino rosso indica “ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini e le persone affette da malattie croniche.