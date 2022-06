Organi a Foce Verde, oggi gli esami su fegato e milza da arte del medico legale

Saranno esaminati oggi dal medico legale presso l’ospedale di Tor Vergata a Roma i resti di organi trovati nei giorni scorsi sul lungomare di Latina, nei pressi di Foce Verde da una colonia di bambini. Nella prima giornata i ragazzi si trovavano in spiaggia quando in acqua hanno notato materiale bianco: “Sembrava un totano – ha detto la responsabile della colonia – poi invece ci siamo resi conto che così non era, per questo abbiamo chiamato la Capitaneria di porto”, che subito ha avviato un’indagine su indicazione della Procura, l’organo è stato prelevato e inviato a Roma per gli accertamenti. Ieri mattina un altro ritrovamento, da parte della stessa colonia: questa volta sugli scogli è stata trovata una milza, insieme ad alcuni brandelli di carne. Stessa procedura dunque, è stata allertata la Guardia Costiera che ha prelevato anche gli altri resti e li ha inviati a Tor Vergata dove oggi il medico legale svolgerà tutti gli esami. Da chiarire infatti se si tratti di resti umani o animali.