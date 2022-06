Rifiuti, parla il commissario: “I tre siti individuati sono idonei”. Ora gli studi di fattibilità

Nuova seduta in Provincia, a Latina, con la Commissione provinciale tutela del territorio, dedicata all’audizione del commissario straordinario ai rifiuti Illuminato Bonsignore, alla quale hanno partecipato sindaci, assessori e rappresentanti di diversi Comuni pontini. Bonsignore ha spiegato nel dettaglio attraverso quale iter è arrivato a individuare i tre siti per l’impianto di trattamento di rifiuti da Tmb, quello della cava Stradaioli ad Aprilia e i due di Cisterna, ex Goodyear e l’area della società Scavilava. Secondo i numeri forniti da oggi al 2025 le previsioni sono quelle di circa 50mila tonnellate di rifiuti annui da trattare e i siti indicati soddisferebbero tale esigenza a pieno, garantendo un’autonomia di circa sei anni per il territorio pontino. Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e i rappresentanti del Comune di Aprilia, l’assessore all’ambiente Michela Biolcati Rinaldo e il presidente della Commissione ambiente Vincenzo Giovannini, sono intervenuti contestando le indicazioni del commissario regionale per il forte impatto ambientale che un impianto avrebbe sui loro territori e hanno preannunciato un ricorso contro tale scelta. Nella prossima seduta sarà convocato l’assessore regionale al ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani per un’audizione sulla materia.