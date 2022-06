Ripristinata la linea Alta Velocità, i treni tornano regolari

LATINA – E’ stata riattivata ieri la linea ad Alta Velocità Roma-Napoli, con la circolazione dei treni ad alta velocità in graduale ripresa, così come i regionali. Questa mattina è infatti ripresa la normale programmazione dei treni sia fra Roma e Napoli sia nei nodi ferroviari delle due città, tra cui le stazioni della provincia di Latina. I pendolari pontini in questi giorni hanno dovuto fare i conti con 4 giorni di gravi disagi, con treni annullati o in ritardo. La linea era stata interrotta nel pomeriggio di venerdì 3 giugno a seguito dello svio della locomotiva di coda di un treno AV nei pressi di Roma Prenestina. Oltre 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno lavorato per rinnovare circa un chilometro e trecento metri di binari, sostituire 400 metri di cavi tecnologici e ripristinare 150 metri di linea di alimentazione elettrica dei treni.