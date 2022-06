Controlli sul territorio da parte dei Carabinieri finalizzati in particolare al contrasto dei reati contro il patrimonio. A Scauri i militari hanno tratto in arresto un 21enne per evasione. Il giovane aveva violato il regime coercitivo impostogli allontanandosi dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione in più circostanze nell’ultimo bimestre. L’arrestato è stato quindi trasferito nel carcere di Isernia.