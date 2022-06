Segreti del Circeo, l’esperta racconta Grotta Guattari

SAN FELICE CIRCEO – Sono in corso esami sul Dna dei nuovi resti umani trovati a Grotta Guattari. “Studi che ci daranno un’immagine più precisa anche del Circeo nel tempo preistorico”.

Così Gilda Iadicicco, Conservatore di beni Culturali e capo delegazione Fai, che ha curato il volume “Grotta Guattari, 80 anni dopo la scoperta” (ed Atlantide editore) in cui si possono rileggere gli atti di un convegno del 2019 durante il quale si ripresero gli studi sul sito, facendo una nuova analisi sugli studi già disponibili.

“C’è stata la possibilità – racconta l’esperta – in quel convegno di guardare da nuovi punti di vista gli studi esistenti. Quel convegno portò a nuove osservazioni e questo ha generato anche la possibilità di aprire un nuovo cantiere di scavo e ampliare le indagini ad altre parti della Grotta riaccendendo i riflettori su un sito preistorico importante per tutta Europa e per l’evoluzione dell’uomo Neandertaliano, anche in un’ottica di valorizzazione del sito e di comunicazione al grande pubblico”.

Inoltre, le nuove indagini degli archeologi hanno consentito di trovare altri reperti umani su cui sono in corso oggi le analisi che racconteranno molto di più sul Circeo.