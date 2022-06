Sei scrittori in Gita al Faro a Ventotene: Albinati, Carofiglio, D’Aloja, Latronico, Tagliaferri e Wall

VENTOTENE – Si svolgerà dal 22 al 25 giugno l’undicesima edizione del Festival Letterario di Ventotene Gita al faro. Sei gli ospiti di questa edizione: Edoardo Albinati (Rizzoli), Gianrico Carofiglio (Einaudi), Francesca d’Aloja (Baldini+Castoldi), Vincenzo Latronico (Giunti), Chiara Tagliaferri (Mondadori), William Wall (Nutrimenti) che, durante la loro permanenza sull’isola si dedicheranno alla stesura di un racconto ispirato alle isole di Ventotene e Santo Stefano. Avranno inoltre la possibilità di scoprire l’isola e in particolar modo il carcere borbonico di Santo Stefano, di partecipare ad incontri serali aperti al pubblico coordinati dalla direttrice artistica Loredana Lipperini presso la libreria Ultima Spiaggia del libraio Fabio Masi, fra l’altro premiato come Libraio dell’Anno. Poi, la sera di sabato 25 giugno, verranno letti gli inediti accompagnati dalle musiche originali del pianista Matteo Rossi. I racconti saranno poi pubblicati dalla casa editrice Ultima Spiaggia di Ventotene.

“C’è, arrivando, in un’isola, qualunque siano i motivi che sull’isola ci portano, una sensazione di separatezza. A volte la separazione è voluta e liberatoria, altre, come la storia di Ventotene insegna, è dolorosa e forzata. In dieci anni di Gita al Faro, non è mai avvenuto. Gita al faro non è un festival come gli altri – assicura Loredana Lipperini – . Quando, dieci anni fa, Lidia Ravera ebbe l’idea di chiamare a raccolta otto scrittori a Ventotene, si capì subito che Gita al faro non avrebbe proposto semplicemente presentazioni di libri e conversazioni con i villeggianti. A Gita al Faro c’è soprattutto l’idea del dono. Un dono che l’isola fa a chi scrive, restituendogli la solitudine e la bellezza di sette giorni in cui si è chiamati soltanto a osservare, respirare, e restituire. Un dono che gli scrittori fanno all’isola, nel racconto finale che viene letto con il faro alle spalle. Un dono che viene dalla lunga storia di Ventotene da dove nasce molta parte della storia dell’Italia e dell’Europa: e che riceviamo e proviamo a rilanciare, perché noi di Gita al Faro continuiamo a pensare che la letteratura abbia un ruolo non secondario, non trascurabile, non marginale come troppo spesso si ripete, non solo nell’osservazione e restituzione della realtà, ma nella costruzione di una realtà migliore.”

Quest’anno un focus particolare è dedicato al settecentesco carcere borbonico di Santo Stefano, per la cui salvaguardia l’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, promotrice del festival, è impegnata da anni. Per la sua rilevanza storica e architettonica, il Governo italiano ha avviato un importante progetto di recupero e valorizzazione del complesso carcerario coordinato dalla Commissaria straordinaria Silvia Costa, che parteciperà alla serata conclusiva del festival.

Il festival, il cui titolo è ispirato all’omonimo romanzo di Virginia Woolf, è ideato e organizzato da Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca e promosso dall’ Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, con il patrocinio del Comune di Ventotene. Partner del festival Intesa Sanpaolo.

Nel corso della manifestazione sarà presentata l’antologia L’isola delle storie, che raccoglie gli oltre 60 racconti composti dagli autori ospitati nelle prime dieci edizioni del festival, dall’autrice della saga Leoni di Sicilia al fumettista Zerocalcare e in particolare: Barbara Alberti, Stefania Auci, Marco Baliani, Stefano Bartezzaghi, Daria Bignardi, Caterina Bonvicini, Laura Bosio, Gianfranco Calligarich, Giovanni Cocco, Mauro Covacich, Maurizio De Giovanni, Viola Di Grado, Marcello Fois, Ernesto Franco, Fabio Geda, Siegmund Ginzberg, Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Antonella Lattanzi, Loredana Lipperini, Marco Lodoli, Giusi Marchetta, Michele Mari, Michela Marzano, Cristina Morales, Letizia Muratori, Michela Murgia, Matteo Nucci, Francesco Pacifico, Laura Pariani, Marco Peano, Francesco Pecoraro, Sandra Petrignani, Carmen Pellegrino, Romana Petri, Tommaso Pincio, Gilda Policastro, Rosella Postorino, Laura Pugno, Veronica Raimo, Elisabetta Rasy, Elisa Ruotolo, Evelina Santangelo, Igiaba Scego, Stefano Sgambati, Tiziano Scarpa, Walter Siti, Paola Soriga, Elena Stancanelli, Fabio Stassi, Carola Susani, Andrea Tarabbia, Nadia Terranova, Emanuele Trevi, Nadeesha Uyangoda, Mariolina Venezia, Sandro Veronesi, Fabio Viola, Simona Vinci, Wu Ming 1, Zerocalcare.