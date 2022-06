Stalking, arrestato 41enne di Terracina

Un 41enne di Terracina è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’uomo era solito fare irruzione nel negozio in cui lavora la malcapitata, costringendola a nascondersi. Ieri mattina del personale in borghese, confuso tra la clientela, ha colto sul fatto lo stalker mentre girava tra gli scaffali e faceva squillare il telefono della donna per rintracciarla. All’esterno, inoltre, il 41enne aveva parcheggiato davanti all’auto della vittima per impedirle la fuga. Già la sera prima, inoltre, la polizia aveva sorpreso l’uomo nascosto nell’intercapedine di un seminterrato, sotto l’abitazione della malcapitata. Per l’ex marito, trovato per giunta in stato di ebbrezza, sono stati disposti i domiciliari insieme al sequestro dell’auto.