Rammarico alle qualificazioni di Wimbledon per il tennista pontino Giulio Zeppieri, che si è arreso in tre set contro il tedesco Daniel Masur che l’ha spuntata per 7-6(5) 4-6 6-3. Dopo un primo set perso sul filo di lana, il tedesco è stato chirurgico con il break nel sesto gioco, risultato decisivo ai fini del successo finale.