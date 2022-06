Terracina, trovato senza vita il corpo di Bruna D’Alessio

TERRACINA – Di lei si erano perse le tracce dalla mattinata di mercoledì e subito il familiari hanno lanciato l’allarme perchè Bruna D’Alessio non si sentiva bene, era in cura da tempo e subito il timore dei familiari è stato quello di un gesto estremo. E infatti il corpo della 73enne di Terracina è stato trovato dai Vigili del fuoco nel fiume Sisto, poco lontano dalla casa della donna. Nessun segno evidente di violenza, dunque nessun dubbio sul suicidio, anche se la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti medico legali.

I familiari avevano lanciato l’allarme chiedendo aiuto e diffondendo una serie di appelli sul web per raccogliere eventuali segnalazioni. Tante le chiamate, ma ieri sera il tragico epilogo con il ritrovamento del cadavere nel canale. Le indagini ora sono condotte dalla Polizia di Terracina e l’inchiesta è diretta dal sostituto procuratore Giuseppe Bontempo.