Vaiolo delle scimmie, primo caso in provincia di Latina

LATINA – Primo caso di vaiolo delle scimmie in provincia di Latina, lo ha reso noto la Asl spiegando che lo scorso 8 giugno è stato ricoverato presso l’ospedale Goretti, nel reparto di Malattie infettive, un paziente contagiato dal cosiddetto monkeypox, il vaiolo da scimmie. Per il caso, il primo sul territorio, il dipartimento di prevenzione ha effettuato le attività necessarie per il tracciamento e la gestione dei contatti. Il contagiato è un ballerino di Sabaudia che di recente è stato all’stero. La situazione, assicurano dalla Asl, è sotto stretto controllo e ad oggi non sono state rilevate altre infezioni simili in provincia.

Anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato ha reso nota la notizia sulla pagina Facebook Salute Lazio: “E’ stato ricoverato presso l’Ospedale Goretti di Latina, nel Reparto di Malattie Infettive un nuovo caso di monkeypox. Il Dipartimento di prevenzione ha effettuato le attività necessarie per il tracciamento e la gestione dei contatti e la situazione è sotto stretto controllo. Ad oggi non sono stati rilevati altri casi nella provincia”.