Al San Giovanni di Fondi al via il Day surgery

FONDI – Oggi a Fondi prenderà ufficialmente il via il day surgery all’ospedale “San Giovanni di Dio”. È quanto deciso al termine di un incontro che si è tenuto ieri presso la struttura di via San Magno alla presenza del sindaco Beniamino Maschietto. Con le sue due sale operatorie all’avanguardia e perfettamente attrezzate, l’ospedale è risultato la soluzione ideale per potenziare la cosiddetta “chirurgia di un giorno” in provincia di Latina e per ridurre le liste d’attesa. L’intenzione della direzione sanitaria è quella di implementare il numero e la tipologia di interventi possibili, mettendo le sale operatorie a disposizione anche della piccola e media chirurgia degli ospedali di Formia, Terracina e Latina.