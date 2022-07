Canzoni a 4 zampe ai Salotti Musicali di Latina

LATINA -Proseguono gli appuntamenti con la IX edizione dei Salotti Musicali, organizzati dall’Associazione Eleomai con la direzione artistica di Alfredo Romano. Dopo gli Antichi Canti del Mediterraneo degli Aljama al Circolo Cittadino e il concerto del pianista Danilo Rea, si torna ai giardini del Palazzo Comunale con Canzoni a Quattro Zampe. Spettacolo Semiserio per Uomini e Animali. Ad esibirsi il Premo Tenco 2022 Peppe Voltarelli affiancato dall’eclettico violinista Luca Ciarla. Uno spettacolo concerto pensato per tutti coloro che hanno accolto un amico peloso nella propria famiglia e infatti al concerto è richiesta anche la partecipazione degli amici a 4 zampe. Parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione Amici del Cane di Latina. L’appuntamento è per venerdì 15 luglio alle ore 21.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338.4874115 oppure il sito del Salotti Musicali. I biglietti sono disponibili sul portale Boxol.