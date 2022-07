Cisterna Plasta Rei, accordo di insediamento e sviluppo con Provincia di Latina e Regione Lazio

CISTERNA – Provincia di Latina, Regione Lazio e società Plasta Rei hanno siglato un Accordo di Insediamento e Sviluppo inserito nel piano di totale riconversione del sito ex Nalco di Cisterna. Il piano prevede il salvataggio di tutti i posti di lavoro ed un investimento superiore ai 25 milioni di euro nel biennio, convertendo la ex Nalco nella Plasta Rei, uno dei più avanzati siti europei per la produzione di plastiche riciclate e bio. Come accertato in un sopralluogo svolto questa mattina, il progetto è in fase di completamento e sarà caratterizzato da un processo chimico di recupero dei materiali meno costoso e più fruttuoso: nell’impianto saranno riciclate plastiche solitamente non riutilizzabili e destinate agli inceneritori. In programma, inoltre, la produzione su scala industriale di un bio polimero ricavato da latte scaduto, kiwi e canapa industriale. Il cantiere aprirà entro il prossimo autunno e nel primo trimestre del 2023 saranno attivati i primi impianti.