Covid, 1.627 nuovi casi in provincia di Latina

LATINA – Salgono i contagi in provincia di Latina. In 24 ore sono quadruplicati: dai 336 di ieri, ai 1.627 di oggi, accertati su un totale di 5.984 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,18%. A questi si aggiungono altri 132 casi scoperti fra cittadini residenti al di fuori della provincia. Non si registrano nuovi decessi, ma tre pazienti hanno avuto necessità del ricovero ospedaliero nelle scorse 24 ore.

I CONTAGI NEI VARI COMUNI – Aprilia 194, Bassiano 7, Campodimele 1, Castelforte 12, Cisterna di Latina 95, Cori 27, Fondi 145, Formia 113, Gaeta 49, Itri 16, Latina 340, Lenola 10, Maenza 12, Minturno 64, Monte San Biagio 20, Norma 13, Pontinia 40, Ponza 1, Priverno 48, Prossedi 1, Roccagorga 18, Rocca Massima 4, Roccasecca dei Volsci 4, Sabaudia 40, San Felice Circeo 19, Santi Cosma e Damiano 22, Sermoneta 39, Sezze 64, Sonnino 15, Sperlonga 8, Spigno Saturnia 4, Terracina 178 e Ventotene 4