Covid, 1104 casi in provincia di Latina

I dati covid nel Lazio: oggi su un totale di 40.120 tamponi, si registrano 9.083 nuovi casi positivi (+571), sono 7 i decessi (-1), 1.014 i ricoverati (+17), 74 le terapie intensive (+2). il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. Sono 1104 i nuovi positivi al covid nella provincia di Latina. Il bollettino di oggi diffuso dalla Asl riporta il maggior numero di casi nel capoluogo che ne conta 284, segue il comune di Terracina che ne conta 138 ed Aprilia con 104. Nelle ultime 24 ore si è registrato anche il decesso di un paziente che risiedeva a Latina. 6 sono i nuovi ricoveri effettuati, 142 le notifiche di guarigione. 1442 sono invece le vaccinazioni effettuate, in maggioranza quarte dosi per gli over 60 e i soggetti fragili