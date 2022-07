Covid, 926 positivi e boom di ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 929 i nuovi casi Covid s Latina, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, ma il bollettino della Asl segnala un boom di ricoveri, sono stati 5 i pazienti che hanno avuto necessità dell’ospedalizzazione. Solo Sperlonga, tra i 33 comuni pontini, non registra nuovi positivi. Le vaccinazioni sono state 696, per la maggior parte quarte dosi. 155 infine le guarigioni notificate

I NUMERI –

Aprilia 124

Bassiano 1

Campodimele 1

Castelforte 4

Cisterna di Latina 48

Cori 21

Fondi 21

Formia 46

Gaeta 18

Itri 16

Latina 235

Lenola 9

Maenza 9

Minturno 36

Monte San Biagio 6

Norma 9

Pontinia 31

Ponza 6

Priverno 25

Prossedi 1

Roccagorga 2

Rocca Massima 3

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 42

San Felice Circeo 19

Santi Cosma e Damiano 17

Sermoneta 20

Sezze 34

Sonnino 16

Sperlonga –

Spigno Saturnia 8

Terracina 97

Ventotene 3