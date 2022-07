Entra in un appartamento e cerca di violentare una donna, arrestato 30enne a Cori

CORI – Ha fatto in tempo a chiamare il 112, consentendo ai carabinieri di Aprilia di risalire al suo indirizzo e di cogliere sul fatto l’uomo che stava tentando di stuprarla. La sera scorsa a Cori una 55enne si è vista piombare in casa uno sconosciuto intenzionato a violentarla, ma ha avuto la forza di divincolarsi e di prendere il telefono prima che le venisse strappato dalle mani. L’intruso, un extracomunitario di 30 anni, è stato subito bloccato dai militari, che lo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato, violenza sessuale, violazione di domicilio, rapina e danneggiamento. La signora è stata condotta all’ospedale Goretti e ricoverata per le tante ecchimosi sul volto e sul corpo.