Festa della Mietitura al via oggi e per dieci giorni a Chiesuola

LATINA – Tutto pronto per la sesta edizione della Feste della Mietitura, dieci giorni di intrattenimento e appuntamenti culturali che racconteranno e valorizzeranno la vocazione agricola del territorio. Il via questa sera alle 18:30 e fino al 18 luglio. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Chiesuola con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio di: Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest. Ricco il programma di attività, tra informazione, divulgazione e divertimento per adulti e bambini.

Ne abbiamo parlato su Radio Immagine con Fabrizio Giona, del comitato organizzatore