Festa della Mietitura, scatta il conto alla rovescia

LATINA – È scattato il conto alla rovescia per la sesta edizione della Festa della Mietitura, in programma dal 9 al 18 luglio 2022 a Chiesuola (Latina). Saranno dieci giorni intensi e ricchi di attività per adulti e bambini, che accompagneranno i visitatori in un percorso di tutela e promozione delle origini e delle tradizioni agricole del territorio, riportando al centro il senso di comunità e lo spirito di partecipazione; ma anche il divertimento, quello più puro e genuino, dettato dallo stare insieme. Dieci giorni dunque, di condivisione, di svago e convivialità, ma anche di inclusione sociale, memoria storica, cura e rispetto dei luoghi.

Ogni giorno, a partire dalle ore 18.00, si potranno ammirare i talenti delle scuole di danza e delle associazioni sportive del territorio, assistere a dibattiti e presentazioni di libri e autori locali, a spettacoli di cabaret, a performance canore e folcloristiche e a rievocazioni storiche. Si potrà testare la propria bravura in giochi come il burraco, la briscola e il calcio balilla partecipando ai tornei organizzati, e quando arriva la sera scatenarsi in pista con le migliori orchestre spettacolo o, nell’area pub, con le band e tribute band del territorio con un repertorio che spazia dal pop al rock. E per tutti i bambini ci sono ludoteca, laboratori ludico-didattici e la baby dance. Immancabile, infine, la gastronomia con cucina espressa e l’angolo pub/cocktail bar.

“Siamo davvero felici di poter tornare con la sesta edizione della Festa della Mietitura dopo lo stop imposto dalla pandemia. Non vediamo l’ora di riabbracciare i tanti che ogni anno scelgono di trascorrere queste giornate di luglio in nostra compagnia, desiderosi di rendersi protagonisti di un progetto che – non ci stancheremo mai di dirlo – non è soltanto un momento conviviale e di aggregazione, ma anche e soprattutto un’opportunità di tutela e promozione della memoria storica di questo territorio, della sua cultura agricola e cerealicola, e di quel concetto di comunità e cittadinanza attiva che deve essere il motore della nostra quotidianità. Vi aspettiamo numerosi… perché insieme ci si diverte di più!”, il commento del comitato organizzatore.

Si inizia sabato 9 luglio alle ore 18.30 con l’inaugurazione della mostra dei mezzi agricoli storici e il taglio del nastro di questa sesta edizione, introdotto dalla parata delle majorette Blue Twirling e dalla Banda Musicale Città di Latina.

Tra le attività di spicco del cartellone di eventi si possono annoverare:

– il convegno “Produzione agricola ed eccellenze del territorio: la sfida per il futuro”, in programma il 13 luglio alle ore 18.30, promosso in collaborazione con le sezioni di Latina di Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Codacons;

– la rievocazione storica della trebbiatura del grano con mezzi e tecniche dell’epoca, prevista per il 16 luglio dalle ore 18.30;

– la processione religiosa con i trattori storici per le vie del centro di Chiesuola del 17 luglio alle ore 19.30;

– la serata di beneficenza del 18 luglio che vedrà protagonista la Onlus “Martina e la sua Luna” e una raccolta fondi da destinare alle famiglie dei ragazzi malati per la realizzazione dei loro sogni, necessari per affrontare al meglio il duro periodo della malattia;

– il raduno del Vespa Club di Latina del 10 luglio alle ore 18.00 e la biciclettata per le vie di Chiesuola del 17 luglio alle ore 9.30;

– le serate di cabaret con Angelo Carestia (11 luglio), Antonio Catalano (13 luglio) e Oscar Biglia (18 luglio);

– l’esibizione degli Sbandieratori Leone Rampante di Cori del 16 luglio e del coro gospel Big Soul Mama del 18 luglio (entrambe alle ore 20.00);

– la rassegna “Angolo del libro. Incontri con l’autore alla Festa della Mietitura”, in programma ogni sera alle ore 20.15.

La sesta edizione della Festa della Mietitura è organizzata dall’Associazione Culturale Chiesuola con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio di: Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.