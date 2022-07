Incendi, interventi triplicati in un anno nel Lazio

LATINA – Cento incendi in un solo giorno sul territorio laziale. Lo rende noto la protezione Civile spiegando: “300 le squadre che hanno operato. In generale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (15 giugno-3 luglio 2022), abbiamo avuto 1750 interventi contro i 400 del 2021; 300 ore di volo degli elicotteri regionali vs 30 ore di dell’anno scorso (15 giugno-3 luglio); triplicati interventi e incendi (15 giugno-3 luglio).

E alcuni di questi incendi hanno interessato il territorio pontino, come quello al Parco Nazionale del Circeo. Le fiamme sono partite nell’area di via Torre Paola, la strada che da La Cona raggiunge la litoranea e Torre Paola. Il fuoco ha interessato entrambi i lati della carreggiata, sia dalla parte del Promontorio, sia quello del Lago. Apprensione da parte dei residenti del comprensorio di Baia d’Argento. Andati in fumo 8 ettari di macchia mediterranea. Anche ieri l’incendio è divampato in più punti e in orari diversi, cosa che farebbe pensare a un rogo doloso.