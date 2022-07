Incidente sulla Migliara 41, ancora gravi le condizioni dei due feriti

LATINA – Restano ricoverate in gravi condizioni al Goretti di Latina le due persone coinvolte nell’incidente che ieri pomeriggio è costato la vita al 56enne di Bella Farnia Bruno Favi. Lo schianto è avvenuto nei pressi dell’Appia, lungo la Migliara 41, nella zona tra Tor Tre Ponti e Borgo Faiti. La vittima era in sella ad una moto, scontratasi con una Fiat Punto poi entrata in collisione anche con uno scooter. Il conducente di quest’ultimo e quello dell’auto sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso. Per Favi, invece, è stato inutile ogni tentativo di rianimazione.