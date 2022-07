Italiani morti a Stoccarda, uno dei due è pontino, Gianni Valle

ROCCAGORGA – Due ristoratori italiani, di cui uno pontino, sono stati trovati morti con diverse ferite di arma da taglio, nel seminterrato del ristorante “Valle” a Stoccarda. Lo riporta la Stuggart Zeitung. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco, la stanza era chiusa a chiave dall’interno e la polizia ha affermato di non aver trovato prove del coinvolgimento di una terza persona. Si tratterebbe dunque di un omicidio suicidio. I due erano soci d’affari da diversi anni e la vicenda ha avuto una grossa eco nella comunità italiana a Stoccarda dove erano molto conosciuti.

Sono Rosario Lamattina e Gianni Valle, entrambi di 53 anni, il primo originario di Caggiano, in provincia di Salerno, mentre il secondo era di Roccagorga. Valle aveva lasciato da anni il centro lepino per trasferirsi in Germania, ma fino a circa 20 anni gestiva un bar proprio nella piazza centrale di Roccagorga.

“Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata”, ha spiegato il portavoce della Polizia Locale, Stephan Widmann. “L’esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni”, ha aggiunto. Il ritrovamento dei due corpi è stato possibile grazie a una segnalazione.