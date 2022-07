La Fondazione Caetani oggi compie 50 anni

“Con una lungimiranza straordinaria – dice Agnoni – l’ultima esponente di questo ramo della nobile famiglia decideva di lasciare tutti i suoi beni in provincia di Latina ad una istituzione che portava il nome dell’amato padre Roffredo così come egli aveva fatto, insieme alla moglie Marguerite Chapin, dedicando la Fondazione Camillo Caetani al figlio scomparso sul fronte albanese nel 1940. Da allora la Fondazione Roffredo Caetani è impegnata per la salvaguardia e la tutela ambientale, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, naturale, ereditato dal Casato. Da allora ne mantiene vivo il ricordo in ogni angolo del Giardino di Ninfa, del Castello Caetani di Sermoneta, del Parco Naturale di Pantanello, attraverso le attività dell’azienda agricola Gelasio Caetani e del complesso monumentale di Tor Tre Ponti.