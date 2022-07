Latina Calcio 1932, si riparte: da lunedì il ritiro all’ex Fulgorcavi

LATINA – Inizia domani, con il ritiro presso il campo di allenamento dei nerazzurri, all’ex Fulgorcavi di Borgo Piave, la nuova stagione calcistica del Latina Calcio 1932. Al raduno di precampionato si troveranno i calciatori per l’avvio della preparazione, guidati dallo staff tecnico diretto dal mister Daniele Di Donato, a cui è stato affidato il compito di guidare in nerazzurri per i prossimi due anni.

In mattinata, quindi, dopo gli esami clinici di rito, scenderanno tutti in campo per la prima seduta di allenamento.

Sempre nella stessa giornata di lunedì alle ore 12,30 si terrà presso la sala stampa Amodio dello stadio Francioni anche la prima conferenza stampa della stagione, in cui il Direttore Sportivo e il Mister illustreranno i progetti e le attività pianificate, attraverso cui la società società ha animo di migliorare, nel prossimo anno calcistico di Lega Pro, la performance dello scorso anno e tracciare un percorso virtuoso che la possa portare in prospettiva a militare in categoria superiore.