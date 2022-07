Latina, Coletta: “Valutiamo il ricorso al Consiglio di Stato”

LATINA – “Ho accolto la notizia della sentenza del Tar con estrema serenità e con la piena consapevolezza che tutto è stato fatto con la massima trasparenza. Sono pronto ad affrontare qualsiasi tipo di difficoltà per il bene di Latina e della nostra comunità e, dopo le valutazioni del caso, prenderemo la decisione che riteniamo più giusta. Che si tratti di un ulteriore ricorso o di un altro tipo di decisione che possa portarci nuovamente al voto, sono convinto che supereremo insieme anche questa prova. Decideremo in tempi brevi, ci sono tante cose da fare per il futuro della nostra città e le faremo insieme”, sono le parole di Damiano Coletta dopo la sentenza del Tar che, di fatto, ha decretato la decadenza di sindaco e consiglieri comunali.

L’ex primo cittadino sta valutando se ricorrere al Consiglio di Stato o se invece riandare al voto: “Magari in questo modo non saremo più un’anatra zoppa”. In molte delle 22 sezioni per cui è stato presentato il ricorso al Tar da due consiglieri non eletti per la prima tornata di elezioni, il 3 e 4 ottobre, aveva infatti vinto il candidato di centrodestra Vincenzo Zaccheo.

