Latina, nelle 22 sezioni si voterà il 4 settembre. Il Commissario Valente pronto a indire i comizi elettorali

LATINA – A Latina, nelle 22 sezioni in cui il voto è stato annullato si tornerà alle urne il 4 settembre. Lo ha annunciato il commissario prefettizio Carmine Valente che dopo l’insediamento in Comune ha deciso di procedere spedito, e ha fissato la data di indizione dei comizi elettorali al 21 luglio, “nei tempi previsti dalla legge” e cioè entro 60 giorni dalla sentenza del Tar.

Il commissario ad acta non attenderà dunque la decisione del Consiglio di Stato cui si è appellato il sindaco decaduto Damiano Coletta.

Intanto al vaglio del prefetto Valente ci sono le urgenze tra queste la situazione del campo nomadi di Al Karama pesantemente danneggiato da un’incendio dopo che circa venti persone sono tornate a viverci nonostante i divieti.

Per gli uffici si apre una fase di superlavoro, che coinciderà con il mese di agosto che è anche un mese di ferie, a cominciare dalla formazione delle liste elettorali che potrebbero presentare differenze rispetto a settembre se fossero per esempio intercorsi cambi di residenza. La procedura da seguire sarà studiata in questi giorni dai servizi coinvolti trattandosi comunque di una situazione inedita.