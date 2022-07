Non si spegne l’incendio a Monte Carella, Vigili del fuoco sempre a lavoro sulla zona

NORMA – Non si riesce a domare il grande incendio che si è sviluppato 3 giorni fa a Monte Carella, nei pressi dell’abbazia di Valvisciolo, nel territorio di Norma. Questa mattina ancora in volo il Canadair insieme al Dos dei Vigili del fuoco che sta coordinando l’intervento per cercare di domare le fiamme che in realtà si sviluppano nel sottobosco perché, fortunatamente, finora quella zona non è mai stata interessata da incendi e dunque a terra ci sono circa 50 centimetri di residui di piante, tutte sempreverdi a cui si aggiunge la resina che mantiene alto il calore. Impossibile per i Vigili del fuoco arrivare con i mezzi a terra nella zona perché impervia, al massimo si può arrivare a piedi, ma senza mezzi che forniscono acqua. L’unica soluzione è farla arrivare dall’alto, ma gli alberi la trattengono e quella che arriva a terra non è sufficiente a spegnere il fuoco sotterraneo nei sei ettari di vegetazione. L’intervento dunque è ancora in corso.