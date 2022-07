Omicidio ad Anzio, arrestato il padre di Leonardo Muratovic: ha accoltellato i buttafuori

APRILIA – E’ stato arrestato il padre di Leonardo Muratovic, il 25enne ucciso all’alba di ieri con una coltellata sulla Riviera Mallozzi ad Anzio. L’uomo infatti davanti al commissariato di Polizia di Anzio ha accoltellato due bodyguard del locale in cui il figlio è rimasto coinvolto nella rissa, poco prima l’omicidio. Ha ritenuto gli uomini della sicurezza responsabili della morte del figlio, in quanto non avrebbero vigilato e fatto il loro dovere all’interno del locale. Uno dei due è rimasto ferito in maniera superficiale, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

intanto si continua a indagare sulla morte del giovane di Aprilia, appassionato di pugilato. La sua morte ha suscitato sgomento in paese e in particolare in località La Gogna dove era residente. Le indagini per rintracciare l’autore sono affidate agli uomini del Commissariato di Anzio che già ieri mattina hanno ascoltato alcuni amici della vittima e i titolari di alcuni locali della zona teatro del fatto mentre la Procura della Repubblica di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio e ha disposto l’autopsia sul corpo del 25enne anche per accertare quanti colpi siano stati inferti.