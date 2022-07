Omicidio ad Anzio, la vittima è un 26enne di Aprilia

APRILIA – E’ un 26enne di Aprilia il ragazzo ucciso questa mattina all’alba nel corso di una rissa scoppiata davanti ad un locale della Riviera Mallozzi ad Anzio. Leonardo Muratovic, 26enne di Aprilia è morto a causa di una coltellata all’addome. Gli agenti del commissariato di Anzio e la Squadra Mobile di Roma sta ricostruendo quanto accaduto. Secondo le prime informazioni la lite sarebbe scoppiata all’interno di un locale, per poi spostarsi all’esterno dove è degenerata fino all’accoltellamento e alla morte del giovane 26enne. Il ragazzo è stato soccorso da un mezzo del 118 e trasportato all’ospedale di Anzio dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Al momento sono in corso gli interrogatori di alcuni amici della vittima per ricostruire le modalità dell’aggressione mentre dell’autore dell’omicidio per ora si sono perse le tracce.