Omicidio ad Anzio, nelle prossime ore l’interrogatorio dei due fratelli

APRILIA – Sono stati trasferiti nel carcere di Velletri e attendono l’interrogatorio di convalida i due fratelli magrebini accusati dell’omicidio del 25 enne di Aprilia, Leonardo Muratovic, avvenuto la notte di sabato all’esterno di un locale di Anzio. Adam e Ahmed Ed Drissi, di 20 e 25 anni, si sono costituiti ieri sera nella stazione dei carabinieri di Roma Gianicolense. Per entrambi è stato disposto il fermo per omicidio in concorso, anche se il più giovane si è assunto tutte le responsabilità cercando di scagionare il fratello, a sua volta dichiaratosi innocente. L’interrogatorio potrebbe servire a comprendere i motivi della lite e ad individuare altri partecipanti alla rissa.