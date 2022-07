Omicidio ad Anzio, si costituisce un 20enne di Roma

APRILIA – Una persona si è costituita ieri sera a Roma in relazione all’omicidio del pugile Leonardo Muratovic, 25enne di Aprilia, ucciso sabato notte ad Anzio a coltellate nel corso di una rissa fuori da un locale nella zona della movida. In base a quanto si apprende, a consegnarsi alle forze dell’ordine sarebbe un giovane di 20 anni che è stato accompagnato dal fratello in una stazione dei carabinieri. Il giovane verrà ora ascoltato dal pm titolare dell’indagine che verificherà la sua versione e nel caso disporrà il fermo. Il giovane avrebbe deciso di consegnarsi alla luce dell’attività di indagine svolta in queste ore dalla polizia.