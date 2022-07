Picchia ragazza dopo la festa, arrestato 19enne a Latina

LATINA – Polizia e Squadra Volante sono intervenute la scorsa notte sul lungomare di Latina dopo l’aggressione subita da una ragazza di 18 anni. Secondo la ricostruzione intorno alle 2:30 di notte nel locale nei pressi di Capoportiere, dove era stata organizzata una serata con alcol a prezzi scontati, i due hanno iniziato a litigare e lui le ha tirato una testata. Poi ha tentato la fuga ma il rapido intervento della Volante ha consentito di fermare subito l’aggressore. Si tratta di un volto noto alle Forze dell’ordine Matteo Baldascini, su cui già pende un Daspo urbano per la movida violenta. La ragazza, dopo l’aggressione, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per essere medicata e visitata.