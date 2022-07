San Felice Circeo, donna travolta e uccisa da un’auto su via del Pigneto

SAN FELICE CIRCEO – Non ce l’ha fatta la turista romana di 55 anni travolta questa mattina sulla Migliara 58, tra San Felice Circeo e Terracina. L’incidente si è verificato all’incrocio con via del Pigneto dove un’auto ha investito la signora che in quel momento stava correndo sulla carreggiata insieme al marito. Sul posto per i soccorsi sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 ed è stato anche chiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Per lei non c’è stato nulla da fare, è deceduta poco dopo essere stata investita. La Polizia Stradale di Terracina sta svolgendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione la donna, originaria di Roma e in vacanza con il marito al Circeo, stava facendo jogging sul lato destro della strada, nella stessa direzione di marcia delle auto, e non si sono accorti del mezzo alle loro spalle. L’auto era condotta da una donna di 34 anni. E’ stato lo stesso marito, medico di professione, a soccorrerla per primo allertando i sanitari.