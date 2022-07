Terracina, si dimette Roberta Tintari: “Tutelo la mia famiglia dal fango”

TERRACINA – L’ormai ex sindaca di Terracina Roberta Tintari ha presentato ieri le sue dimissioni con una pec inviata al Comune in cui si dice convita che le accuse nei suoi confronti siano “infondate oltre che palesemente errate”. Un atto inevitabile dopo il terremoto giudiziario che ha travolto l’Ente e che ha portato all’arresto di sei persone tra esponenti politici e imprenditori con gravi accuse di corruzione. “Sento il dovere – scrive Tintari – di tutelare la mia famiglia da tutto il fango che si sta riversando anche su di loro, per l’inaudito ma comprensibile clamore per un arresto tanto eclatante quanto ingiusto”.

La Tintari avrà occasione di difendersi davanti al giudice Giorgia Castriota lunedì, quando è fissato l’interrogatorio di garanzia al Tribunale di Latina.

Al Comune di Terracina ora in agenda c’è la variazione di bilancio, poi, come avvenuto a Sabaudia, il prefetto Maurizio Falco nominerà un commissario.