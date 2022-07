Una serata tra amici, all’Arena Coni di Latina arriva Christian De Sica

La Fondazione Varaldo Di Pietro e l’Associazione Eleomai confermano la loro collaborazione e portano ancora un volta all’Arena CONI di Latina un grande artista. Christian De Sica torna con un concerto-spettacolo showman dal titolo “Una serata tra amici”, dove l’attore si racconta con Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera. Insieme a loro sul palco Riccardo Biseo pianoforte, Marco Siniscalco basso, Cristiano Micalizzi batteria, Enzo De Rosa trombone, Mario Caporilli tromba e Ferruccio Corsi sax alto.

Colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre.: da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi del film di Natale. Una festa in musica durante il quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica.

Nell’occasione sarà presentato il volume “The Call To Unite, Voices of Hope and Awakening” scritto da Tim Shriver Kennedy nel periodo della pandemia, del cui messaggio di speranza e solidarietà la Fondazione Varaldo Di Pietro vuole farsi portavoce quest’anno, sostenendo ancora una volta l’evento musicale più importante dell’estate nella Città di Latina, grazie al suo Presidente Giovanni Di Pietro e al forte impegno nel sociale, che ne contraddistingue la mission e la sua storia (Premio Mecenate dello Sport e sostegno a Special Olympics).