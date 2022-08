Centrale dello spaccio a Cisterna, arrestato un 30enne

Aveva messo in piedi una centrale di spaccio con tanto di telecamere. Un 30enne di Cisterna è stato arrestato nei giorni scorsi nell’ambito di un’attività congiunta degli agenti del locale Commissariato di polizia e dei militari della Stazione dei carabinieri perché trovato in possesso di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. L’uomo era sotto osservazione già da qualche tempo a causa di un anomalo via vai di persone nella palazzina dove abita e dove aveva installato delle telecamere di sorveglianza al fine di eludere eventuali controlli. I militari hanno quindi effettuato una perquisizione trovando un pezzo di cocaina di 26 grammi oltre ad altre 18 dosi; 43 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana. Inoltre presso la cantina nella disponibilità del 30enne c’erano altri 20 grammi di hascisc oltre al materiale per il confezionamento e 2730 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 30enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.