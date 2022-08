“Ciao Mattia Torre”, domani in scena al Giardini del Comune di Latina

Terza replica di quest’estate per lo spettacolo teatrale di PALCO 19 ‘Ciao, Mattia Torre’ giovedì 1 settembre alle ore 21.00, presso i Giardini del Comune di Latina all’interno della rassegna Estate in Comune. Un vero e sentito omaggio al brillante sceneggiatore romano, prematuramente scomparso, che ha firmato monologhi e stesure televisive e cinematografiche tre le migliori degli ultimi dieci anni. Con la regia di Simona Serino infatti, 13 interpreti daranno voce e vita scenica agli atti unici di Mattia Torre, scritti dall’autore per attori soli del calibro di Valerio Mastandrea, Geppy Gucciari, Valerio Aprea e Virginia Raffaele, e che in questo allestimento avranno invece un respiro corale, nel pieno rispetto dell’identità del testo ma con la cifra stilistica di PALCO 19. Lo spettacolo ha debuttato al Ponchielli il 19 giugno scorso, e quella di giovedì sarà appunto la sua terza replica, dopo la data del 31 luglio a Cisterna all’interno del cartellone estivo comunale.

“Lo spettacolo nasce idealmente tre anni fa – spiega la regista e direttrice artistica Simona Serino – quando ancora Torre era in vita, ma la pandemia impedì allora un allestimento corale che invece quest’anno si è riusciti a creare. I monologhi sono tratti dalle raccolte ‘In mezzo al mare. Sette atti unici’ e ‘A questo poi ci pensiamo’ pubblicato postumo, e l’originalità della proposta di Palco 19 sta proprio nell’aver preso i monologhi, che generalmente vengono divulgati attraverso la forma del reading, e averli trasformati in scene teatrali vere e proprie. L’effetto finale è un’ora e mezza di risate amare a ritmo incalzante e di riflessioni ironiche dal sapore agrodolce. I brani scelti infatti, portano in luce i paradossi, gli eccessi, le contraddizioni delle nostre abitudini e le umane meschinità in cui ciascuno inciampa e si riconosce: dalla differenza di genere mai superata e oggi ancor più evidente di ‘Perfetta’ alle reazioni degli automobilisti in ‘Traffic’, dalla comune tendenza a scaricare le responsabilità di ‘Colpa di un altro’ all’esilarante fotografia dell’ossessione italica per il cibo del più famoso ‘Gola’, toccando sentimenti più intimi e profondi con ‘Figli’ e ‘Io non so niente’. Uno spettacolo che è un po’ lo specchio della società contemporanea.”

“Tornare ad esibirsi è come respirare, abbiamo alle spalle due anni pesanti che però in quest’estate abbiamo un po’ riscattato con diversi appuntamenti in giro per il territorio provinciale. Il mio grande ringraziamento alle amministrazioni comunali che hanno ripreso ad ospitare gli spettacoli dal vivo, (il 26 luglio ci siamo esibiti a San Felice Circeo con lo spettacolo Testi in nuove vesti, sulle colonne sonore di Ennio Morricone), e ai fantastici attori di Palco 19 che fanno sempre prevalere la voglia di divertirsi ed emozionarsi sul palco. Tutti, dai più grandi ai più giovani – conclude la Serino – mettono sempre il massimo dell’impegno e del cuore in quello che facciamo. Penso allo spettacolo dei ragazzi, ‘I promessi sposi’, che è stato un gioiello illuminato da 18 piccoli allievi che hanno recitato il testo originale del Manzoni con una freschezza e una credibilità proprie degli artisti navigati. A tutti loro il mio abbraccio circolare e un arrivederci al 12 settembre, quando la nostra scuola ripartirà a pieno regime con i corsi per tutte le età”.

Intanto l’appuntamento è per giovedì 1 settembre alle ore 21.00 presso i Giardini del Comune in piazza del Popolo, dove si esibiranno Lidia Battaglia, Francesca Castaldi, Cristina Casillo, Marina Chiavegato, Rosaria Del Prete, Giancarlo Fusco, Annachiara Imperato, Carla Marchionibus, Francesco Perna, Martina Dora Sanguigni (anche assistente alla regia), Lorenzo Scalia, Fabrizio Stipo, Gioia Valle. L’ingresso è libero.