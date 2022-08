Cisterna, aggredito in strada perchè transgender, contro di lui sassi e offese

CISTERNA – E’ stato aggredito mentre camminava per strada a Cisterna perchè transgender. La vittima è un 17enne, nato donna, che ha intrapreso il difficile percorso di transizione. Alcuni suoi coetanei, dopo averlo incontrato per strada, hanno iniziato a lanciargli sassi che l’hanno colpito sul volto. Una vera e propria discriminazione sessuale. Secondo la denuncia presentata ai Carabinieri dalla vittima, due ragazzini, minorenni anche loro, si sono fermati per insultarlo e aggredirlo mentre erano a bordo di una minicar. E’ lo stesso ragazzo a raccontare tutto con una storia sui social. Sul caso stanno indagando i militari che stanno identificando i due aggressori, per loro l’accusa è pesantissima: aggressione e lesioni aggravate dall’odio e dalla discriminazione sessuale.

Immediata la solidarietà dell’amministrazione comunale:

“L’Amministrazione comunale di Cisterna esprime la più ferma condanna per l’aggressione a sfondo omofobico e transfobico subita da un nostro giovanissimo concittadino nella giornata del 30 agosto. Da parte nostra, oltre ad esprimere la nostra più convinta solidarietà alla vittima che con grande coraggio ha denunciato pubblicamente l’accaduto, ribadiamo il nostro impegno e i nostri sforzi per fare di Cisterna una città rispettosa dei diritti e delle minoranze. La giovane età delle persone coinvolte deve interrogare la nostra comunità sul lavoro educativo e culturale da svolgere insieme alla scuola e alle famiglie perché simili fatti non si verifichino mai più”.