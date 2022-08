Oggi nel Lazio sono emersi da oltre 13mila tamponi 1639 nuovi casi di covid, per un tasso di positività al 12,4%. Registrati 6 decessi, 8945 guariti e un totale di 538 ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri, e 43 terapie intensive. In provincia di Latina, invece, ci sono stati 175 nuovi contagi, un ricovero, nessun decesso, 77 guariti e 75 vaccinazioni.