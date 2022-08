LATINA – Sono 188 i nuovi positivi registrati nella giornata di ieri sul territorio pontino e resi noti dal bollettino giornaliero della Asl. Come ogni lunedì dunque, numeri molto bassi per i pochi tamponi eseguiti nelle precedenti 24 ore. Non si registrano in provincia ne decessi ne ricoveri.

Nel Lazio, sono 1.853 i nuovi casi positivi, 15 i decessi, 1.107 i ricoverati e 68 le terapie intensive occupate. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%.