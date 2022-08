Formia, 30enne minaccia i proprietari di un bar con una katana

FORMIA – I Carabinieri della compagnia di Formia hanno denunciato cinque donne di Napoli, rispettivamente perché in un tabacchino di Scauri di Minturno due di loro dopo essersi fatte ricaricare una postepay per l’importo di 500,00 euro ne hanno simulato il furto per evitare di pagare il corrispettivo, nel frattempo le altre complici hanno prelevato il denaro da uno sportello postamat. Carta postepay e refurtiva recuperate dai militari operanti.

Un ragazzo di Orta di Atella è stato invece denunciato dopo essere stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 23 cm.

Denunciato anche un 30enne che ha minacciato con una katana i gestori di un bar, secondo lui la musica era troppo alta.