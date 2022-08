Grave incidente in via del Crocifisso a Latina, due persone ferite

LATINA – Un terribile incidente si è verificato intorno alle 16 di questo pomeriggio su via del Crocifisso a Latina. Secondo una primissima ricostruzione il conducente di una Mercedes Classe A è finito frontalmente contro una Ford Fiesta e ha terminato la sua corsa capovolgendosi più volte contro il muretto del ponte di un’abitazione, che è stato abbattuto. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il conducente della Mercedes dalle lamiere, e dei sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi in ospedale al Goretti in codice rosso. Saranno i Carabinieri a dover ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per consentire i rilievi la strada è stata a lungo chiusa al traffico.