Marìa Zambrano, venerdì la presentazione a Latina del libro di Maria Forte

LATINA – Nel contesto della rassegna Latina estate, venerdì 2 settembre, alle ore 21, presso i Giardini del Comune di Latina, l’Associazione Culturale Casamatta terrà la presentazione del libro di Maria Forte, docente di Filosofia presso il Liceo Classico di Latina, intitolato Marìa Zambrano. Nascere Dis-nascere Rinascere, editore Pazzini. L’autrice, accompagnata dall’attrice Giada Villanova, racconterà il pensiero della filosofa andalusa Marìa Zambrano che pratica un modo femminile di stare nella storia e di pensarla.

Scrive Maria Forte: “La sua formazione [quella di Zambrano, n.d.A] matura nei drammatici anni della prima metà del Novecento, quelli in cui sono presenti sulla scena culturale pensatrici come Simone Weil, Edith Stein, Hannah Arendt che vivono-e-interpretano la realtà che si dipana sotto il loro sguardo ponendosi in angoli di osservazione inediti, alla ricerca di linguaggi e di visioni rinnovate rispetto a quelle che hanno condotto l’Europa nel baratro”.

L’altro sguardo proposto da Zambrano è quello che sottrae il dominio della interpretazione della realtà alla esclusività della razionalità maschile, e si apre, invece, ad una ragione rinnovata, che è materna e poetica e che consente di concepire il passaggio dalla soggezione alla soggettività e dall’esclusione all’ospitalità.

Le riflessioni di Zambrano sono infettate dalla vita, dalla sua lunga e sofferta esperienza di esule, e trovano nei temi dell’esilio e della nascita elementi centrali per rinnovare la polis.