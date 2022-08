Mattinata nera per i pendolari: incidente sulla Pontina e guasto sulla linea ferroviaria

LATINA – Ennesimo incidente questa mattina sulla 148 Pontina che sta causando notevoli disagi ai pendolari. L’incidente si è verificato all’altezza di via Naro a Pomezia e si tratta di un tamponamento tra più mezzi in direzione Roma. Sul posto sono intervenute, oltre alla polizia stradale per i rilievi, anche 3 ambulanze. La coda di macchine parte già all’altezza di Aprilia.

Non va meglio a chi ha deciso di prendere il treno perché dalle 8:30 il traffico ferroviario è rallentato sulla linea Roma Napoli via Formia per un guasto alla linea a Roma Casilina. E’ stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I treni InterCity e Regionali registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.