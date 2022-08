Minaccia di fuoco ai gestori di un ristorante in via Copenaghen a Latina

LATINA – Sta indagando la Polizia sull’attentato incendiario che domenica sera ha coinvolto entrambe le auto di una coppia di ristoratori in via Copenaghen a Latina. Non c’è dubbio sull’origine dolosa considerando che le auto, una Smart e Una Mazda, erano parcheggiate a distanza ma hanno preso fuoco contemporaneamente. Le vittime hanno subito presentato una denuncia e quando sono stati ascoltati dagli agenti hanno raccontato di non aver mai subito minacce e di non avere proprio idea di chi possa essere stato a farlo. I Vigili del fuoco una volta spente le fiamme hanno svolto il sopralluogo senza però trovare tracce del dolo. Sul posto anche la Polizia Scientifica. Al momento non si esclude alcuna pista. Le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto la Smart mentre la Mazda è stata distrutta nella parte anteriore.