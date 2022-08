Operazione “Porto Fantasma”, indagati per un danno erariale milionario quattro dirigenti e amministratori del Comune di Formia

FORMIA – La Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto hanno contestato un danno erariale di 3,6 milioni di euro a 4 dirigenti ed amministratori comunali per la mancata realizzazione di opere e interventi sul Porto Turistico di Formia. E’ l’operazione Porto Fantasma. Gli indagati – secondo l’accusa – avrebbero provocato una fase di stallo che ha impedito di prendere importanti finanziamenti e probabili entrate, che sarebbero potuti derivare dalla realizzazione dell’opera pubblica e dalle strutture per le attività ricreative e commerciali.

Il progetto di un Porto Turistico nella cittadina del Sud-Pontino prevedeva la realizzazione di oltre 600 posti barca e la concessione risale a 12 anni fa per un importo presumibile di 110 milioni di euro tra il Comune di Formia ed una società partenopea, ma l’opera risultava “strabordante il perimetro urbanistico e necessitante delle autorizzazioni paesaggistico- ambientali”, dicono dalla Guardia di Finanza che spiega in una nota come “la produzione di specifici atti e documenti da parte del Comune era essenziale per procedere con le autorizzazioni”. Dai documenti acquisti dalla Finanza però, è emerso che le pratiche non sono mai state avviate “provocando una lunga fase di stallo che ha determinato l’archiviazione del progetto e un’escalation di vicende giudiziali tra le parti culminata con una conciliazione”.