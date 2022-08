Preghiera per Cernobyl per la rassegna Milagro stasera al Cambellotti

LATINA – Sarà in scena questa sera alle ore 21 nell’Arena del Museo Cambellotti di Latina, lo spettacolo Preghiera per Cernobyl. In scena Masha Musy che interpreta un testo di Svetlana Aleksievic, premio Nobel nel 2015, per la regia di Massimo Luconi. In questo testo è condensato tutto il dramma, lo smarrimento e il senso di morte di un popolo, e nello stesso tempo la grande forza dell’amore fra due persone, di un uomo che era partito fra i primi volontari a riparare il reattore nucleare senza nessuna preparazione e protezione, e di una donna che continua ad amare, nella quotidianità di un’esistenza senza futuro, se non quella della sublimazione della morte attraverso l’amore.

Di questo abbiamo parlato su Radio Immagine questa mattina con la stessa attrice

Il prezzo del biglietto è come sempre, 10 euro.